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Castro più vicino: Artem è la chiave

La penna degli Altri
di R.P.
lunedì, 27 luglio 2026 alle 8:09
D'amico
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Ci è voluto un po', ma adesso il primo rinforzo in attacco è finalmente a un passo. Non ancora l'esterno ma il centravanti, ovvero Santiago Castro, qualcosa in più di un semplice vice Malen.
Mancano ancora le firme e visti i precedenti non si tratta esattamente di un dettaglio, ma la trattativa è in dirittura d'arrivo. Trenta milioni più una percentuale tra il 5 e il 10 sulla futura rivendita il costo dell'operazione.
Questa volta D'Amico ha bruciato i tempi, imbastendo l'affare a fari spenti, una volta percepito che la posta che portava a Tresoldi si sarebbe rivelata troppo complicata, soprattutto per le pretese calate dal Bruges. Con il Bologna, invece, il ds ha potuto limare le richieste iniziali grazie all'inserimento di Dovbyk. La cessione in prestito dell'attaccante ucraino colma il buco in casa rossoblù lasciato dalla partenza di Santiago (...)
Vicinissimo il secondo centravanti si continua a trattare per l'altro innesto davanti, quello che nelle intenzioni dovrà essere un titolare a tutti gli effetti. Esterno sinistro di piede destro. Sfumati Greenwood e Summerville resta invece viva la pista Nusa, come le precedenti non semplice.
(Il Romanista)

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