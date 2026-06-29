I Friedkin pagano la multa ma blindano i big: Gasperini accontentato

Doveva arrivare una cessione, almeno, per stare dentro i paletti della Uefa. Ma la Roma, stando al sito, in particolare i Friedkin, hanno seguito le indicazioni di Gasperini: niente addii pesanti.

Si è provato in tutti i modi a fare delle plusvalenze, ma l'unico nome per il quale non ci sarebbe stato nessun malumore da parte di Gasp era, ed è, quello di Soulé. Di offerte concrete non ne sono arrivate, quindi si valuterà più avanti. E i Friedkin hanno messo in preventivo una corposa multa dalla Uefa e una limitazione delle liste per la stagione '27-'28.

La Roma non avrebbe mai preso in considerazione il Piano B, vale a dire le cessioni di uno tra Svilar, Ndicka, Wesley e Pisilli. E non sono state nemmeno ascoltate le offerte che sarebbero potute arrivare per Koné.

(Gasport)