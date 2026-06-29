Calciomercato Roma: il Fenerbahce offre 7-8 milioni di euro annui a Greenwood. L'inglese dà l'ultimatum ai giallorossi

La Roma vuole Mason Greenwood, ma oltre ai costi elevati, deve fare i conti con la concorrenza del Fenerbahce. Il club turco è quello che, oltre ai giallorossi, segue con maggiore insistenza l'attaccante inglese.

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il Fenerbahce fa sul serio per Greenwood e nonostante la mancata elezione presidenziale di Hakan Safi, non ha mollato la pista. Il club di Istanbul è pronto ad offrire un ingaggio decisamente importante al calciatore: una cifra compresa tra i 7 e gli 8 milioni di euro netti a stagione. Per questo la Roma deve accelerare, e lo potrà fare da mercoledì 1 luglio. Il club capitolino avrebbe chiesto al calciatore di pazientare, ma l'ex Manchester United non aspetterà oltre domenica 5 luglio. La Roma deve fare in fretta.

(Corsport)