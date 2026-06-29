Juventus, Carnevali: "Kolo Muani? È una possibilità da tanto tempo. Lucumì? Può interessare ma non alle condizioni del Bologna"

Il nuovo amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del calciomercato estivo dei bianconeri.

L'ex dirigente del Sassuolo è intervenuto anche su due nomi che sono anche stati in orbita Roma: Randall Kolo Muani e Jhon Lucumì. Ecco le sue parole.

Su Kolo Muani

"Kolo è una possibilità perché è da tanto tempo che se ne parla. Sapete benissimo che ci sono state difficoltà precedentemente e quindi si stanno ricucendo anche i rapporti con il PSG, e stiamo portando avanti determinati discorsi, ma devono essere alle condizioni giuste e accettabili. Dopodiché dobbiamo concludere perché, come sapete, concludere queste trattative non è mai facile. Una cosa è certa: abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa vogliamo fare e dove vogliamo andare".

Su Lucumì e sull'intreccio con Miretti

"Credo che non sia facile chiuderla, primo perché Miretti è un giocatore in cui noi crediamo e, soprattutto, crediamo che abbia un valore. Credo che in questo momento non ci siano le condizioni giuste per cederlo, anche perché non abbiamo la necessità di poter fare cessioni in questo momento. Lo stesso vale per Lucumì, che ha una clausola di 28 milioni. Nello stesso tempo, crediamo sia un giocatore importante e che può interessare, ma non a queste condizioni".