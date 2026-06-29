Juventus, Carnevali: "Kolo Muani? È una possibilità da tanto tempo. Lucumì? Può interessare ma non alle condizioni del Bologna"

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Dal palco dell'evento di apertura del calciomercato estivo, Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha risposto a una domanda su Niccolò Pisilli. Ecco le parole del dirigente del club nerazzurro...
La Francia, impegnata nel Mondiale che si sta disputando in queste settimane, dovrà affrontare la Svezia nei sedicesimi. Alla vigilia del match, ha parlato Adrien Rabiot che si è soffermato anche su M...
Doveva essere il 30 giugno il giorno delle plusvalenze. Ma dentro la Roma si lavora anche per quelle che possono essere catalogato come operazioni "minori". Ci sarebbero dei giovani in uscita: il pri...
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