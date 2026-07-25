Calciomercato Roma: Pagano a un passo dal Cesena. Il club giallorosso manterrà una percentuale sulla futura rivendita

Riccardo Pagano è a un passo dal trasferimento al Cesena. Il club bianconero, come riportato dal sito della testa, ha superato la concorrenza dell'Empoli ed è molto vicino ad accaparrarsi il centrocampista giallorosso classe 2004. Operazione a titolo definitivo, in cui però la Roma manterrà un'importante percentuale sulla futura rivendita.

(gazzettaregionale.it)