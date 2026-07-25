Calciomercato Roma: Pagano a un passo dal Cesena. Il club giallorosso manterrà una percentuale sulla futura rivendita

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
La Roma ha affondato il colpo per portare nella Capitale Santiago Castro. In queste ore è in corso la trattativa per l'attaccante argentino tra il club giallorosso e il Bologna. I felsinei, però, per...
Nella giornata di ieri è emerso l'interesse della Roma per l'esterno offensivo classe 2003 Oscar Bobb. Il norvegese di proprietà del Fulham, però, come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale...
Domani, alle 17:30, la Roma di Gian Piero Gasperini affronterà il Cannes allo Stadio Pierre de Coubertin in Francia. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati: out per i rispettivi infortuni Pisil...
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