Calciomercato Roma: Dovbyk piace al Bologna. Operazione slegata da quella per Castro

La Roma ha affondato il colpo per portare nella Capitale Santiago Castro. In queste ore è in corso la trattativa per l'attaccante argentino tra il club giallorosso e il Bologna. I felsinei, però, per trovare il sostituto del classe 2005 potrebbero guardare proprio in casa Roma.

Come riportato dall'emittente radiofonica, al club rossoblu piace molto Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino è in uscita dalla Roma e la dirigenza degli emiliani lo apprezza particolarmente. L'eventuale operazione è slegata dalla trattativa per Castro.

(romasport.eu)