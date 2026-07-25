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Calciomercato Roma: Dovbyk piace al Bologna. Operazione slegata da quella per Castro

Mercato
di Fabio D'Ascanio
sabato, 25 luglio 2026 alle 22:21
dovbyk
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La Roma ha affondato il colpo per portare nella Capitale Santiago Castro. In queste ore è in corso la trattativa per l'attaccante argentino tra il club giallorosso e il Bologna. I felsinei, però, per trovare il sostituto del classe 2005 potrebbero guardare proprio in casa Roma. 
Come riportato dall'emittente radiofonica, al club rossoblu piace molto Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino è in uscita dalla Roma e la dirigenza degli emiliani lo apprezza particolarmente. L'eventuale operazione è slegata dalla trattativa per Castro
(romasport.eu) 
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