Calciomercato Roma: Dovbyk piace al Bologna. Operazione slegata da quella per Castro

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Riccardo Pagano è a un passo dal trasferimento al Cesena. Il club bianconero, come riportato dal sito della testa, ha superato la concorrenza dell'Empoli ed è molto vicino ad accaparrarsi il centrocam...
Nella giornata di ieri è emerso l'interesse della Roma per l'esterno offensivo classe 2003 Oscar Bobb. Il norvegese di proprietà del Fulham, però, come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale...
Domani, alle 17:30, la Roma di Gian Piero Gasperini affronterà il Cannes allo Stadio Pierre de Coubertin in Francia. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati: out per i rispettivi infortuni Pisil...
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