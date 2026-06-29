Francia, Rabiot su Konè: “È un ottimo giocatore, ha questa capacità di spingersi in avanti palla al piede”

Alla vigilia del match, ha parlato Adrien Rabiot che si è soffermato anche su Manu Konè della Roma. Ecco le sue parole. La Francia, impegnata nel Mondiale che si sta disputando in queste settimane, dovrà affrontare la Svezia nei sedicesimi.

Come ti adatti a giocare con Tchouameni e Konè?





“Sono due giocatori diversi. Ad Aurelien piace posizionarsi più basso ed essere il principale costruttore di gioco a centrocampo. Manu ha forse più questa capacità di spingersi in avanti palla al piede e di trovare passaggi per rompere le linee. Bisogna adattarsi, ma sono due ottimi giocatori di calcio. Abbiamo avuto un'ottima intesa nelle partite".