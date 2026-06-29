Calciomercato Roma, dialoghi con la Uefa e nuovi innesti: il punto sulla situazione

La Roma è al lavoro per costruire la squadra del futuro. In queste ore è in corso un dialogo diretto tra la proprietà Friedkin e la UEFA, un confronto che appare decisivo per definire i margini operativi del club sul mercato. A partire da luglio, la dirigenza giallorossa è pronta ad aprire ufficialmente una nuova sessione di trattative.

La prima notizia attesa è però quella dei rinnovi: nel corso del mese di luglio verranno ufficializzati i prolungamenti di contratto di Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik. Si tratta di rinnovi, frutto di un accordo che riflette la nuova politica di sostenibilità economica voluta dalla proprietà. Un segnale importante, tuttavia, perché rappresenta un punto di ripartenza concreto per la Roma di Gasperini: giocatori chiave che scelgono di restare e di credere nel progetto tecnico del club giallorosso.

Sul fronte offensivo, la Roma starebbe cercando un profilo simile a Mason Greenwood: un attaccante capace di saltare l'uomo, con qualità tecniche elevate e impatto immediato. L'esterno inglese del Marsiglia piace e non poco, e la proprietà sarebbe disposta a fare uno sforzo economico importante per portarlo nella Capitale. Tuttavia non sarebbe l'unico nome sul taccuino della dirigenza: il direttore sportivo Tony D'Amico starebbe lavorando su più fronti contemporaneamente, valutando diverse alternative per quel ruolo. In questa ottica, il club sta guardando anche all'estero, potendo contare su due slot extracomunitari disponibili in rosa per la prossima stagione: un'opportunità che apre scenari interessanti e allarga considerevolmente il raggio delle ricerche.

Sul fronte delle cessioni, la Roma avrebbe già ricevuto diverse offerte per alcuni elementi della rosa, ma nessuna avrebbe finora convinto pienamente. Per Ndicka, Pisilli e Koné sarebbero arrivate proposte che non avrebbero soddisfatto la proprietà giallorossa. Il caso Koné è emblematico: come noto, il centrocampista francese ha già rispedito al mittente la corte dell'Atletico Madrid, con il giocatore stesso che non ha ritenuto convincente la destinazione. Discorso analogo per Matías Soulé, sul quale si sarebbero fatti vivi alcuni club arabi con offerte però non gradite all'attaccante argentino. La sensazione è che la partenza di Soulé, se dovesse concretizzarsi, possa avvenire più avanti nella fase calda della sessione estiva di calciomercato.

A centrocampo il reparto accusa una carenza di qualità e un innesto in quella zona del campo appare sempre più probabile. La società avrebbe già individuato la necessità di alzare il livello delle alternative disponibili a Gasperini.

In difesa, il nodo più delicato riguarda la fascia sinistra. Angelino sarebbe infatti in uscita, e la Roma starebbe valutando profili in grado di raccogliere la sua eredità.

LR24