Calciomercato Roma, Mannini e Cherubini in uscita

Doveva essere il 30 giugno il giorno delle plusvalenze. Ma dentro la Roma si lavora anche per quelle che possono essere catalogato come operazioni "minori".

Ci sarebbero dei giovani in uscita: il primo è Mannini, tornato dal prestito alla Juve Stabia, che ha offerte in Serie B e all'estero. Tra i papabili pronti all'addio ci sarebbe anche Cherubini, secondo la Radio. Su di lui ci sarebbe il Frosinone, fresco di ritorno in Serie A e il giocatore gradirebbe anche la destinazione. Queste due uscite aiuterebbero la Roma a fare una plusvalenza piena.

(Radio Manà Manà Sport)