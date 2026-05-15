El Shaarawy annuncia l'addio alla Roma: "Emozioni indelebili". Offerto il rinnovo a Dybala, la Joya chiede 3 milioni di base fissa

Giornata molto importante in casa Roma e la notizia principale è sicuramente legata a Stephan El Shaarawy, il quale ha annunciato tramite una lunga lettera su Instagram l'addio al club giallorosso al termine della stagione: "Il derby sarà la mia ultima partita allo Stadio Olimpico".
Il Faraone lascerà la società capitolina a parametro zero e dal 1° luglio sarà svincolato, mentre il futuro di Paulo Dybala è ancora in bilico. La Roma ha presentato un'offerta per il rinnovo del contratto (annuale o biennale): basse fissa fissa tra i 2 e i 2,5 milioni di euro e una parte variabile legata alle presenze, ma la Joya ne chiede 3 più bonus.
Intanto continua il casting per il nuovo direttore sportivo e nelle ultime ore è salita la candidatura di Sean Sogliano dell'Hellas Verona, il quale ha un ottimo rapporto con Gian Piero Gasperini. Allo stesso tempo i Friedkin stanno facendo ulteriori tentativi per Giovanni Manna del Napoli, ma il muro eretto dal presidente Aurelio De Laurentiis resiste.
Infine la squadra giallorossa sta continuando ad allenarsi al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista del Derby della Capitale che sarà arbitrato da Fabio Maresca: "Dobbiamo vincere, conosco l'importanza di questo match per i nostri tifosi - le parole di Bryan Cristante -. Più si avvicina il giorno della gara e più l'adrenalina sale".
