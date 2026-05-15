Calciomercato Roma: il sogno di Gasperini è Greenwood

Gian Piero Gasperini vuole rinforzi pronti e di livello per il reparto offensivo. Il tecnico, già dalla scorsa estate, aspetta dei colpi di mercato per alzare il livello della squadra e soprattutto la fase di realizzazione. Dopo l'acquisto di Malen a gennaio, Gasperini ha individuato il target degli acquisti che dovranno essere fatti. Pochi, ma mirati. Come riportato da Te la do io Tokyo, il sogno di Gasperini per l'attacco è Mason Greenwood.

Il classe 2001, in forza al Marsiglia, è un esterno offensivo capace di saltare l'uomo, veloce e prolifico sotto porta essendo dotato di un ottimo tiro. In questa stagione i numeri di Greenwood sono tornati ad essere importanti: 26 reti e 10 assist complessivi. La Roma spera di sfruttare gli ottimi rapporti con il club francese, ma servirà necessariamente un'offerta economica ricca per portare nella Capitale il talento inglese.

(Tele Radio Stereo)