BALZANI: "Giocherei il derby con tre centrocampisti" - DE SANTIS: "La Roma deve dare subito ritmo"

L'atmosfera pre-derby si scalda nelle radio della Capitale, tra previsioni tattiche e timori legati alla pesante posta in palio. Matteo De Santis si aspetta una gara tesa e complessa: "Mi immagino una partita brutta. Si sta creando la tipica situazione in cui una squadra è favorita e l'altra può rovinare la stagione degli avversari. (...) La Roma deve dare da subito ritmo alla partita. Secondo me Gasperini avanti schiererà tutti e 3 i giocatori offensivi". Sul fronte delle possibili scelte di Gasperini, Francesco Balzani suggerisce invece una variazione: "Il derby lo giocherei con tre centrocampisti, perché Pisilli sta meglio di Soulé".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Sui rinnovi me ne sono fatto una ragione. Io non li farei tutti, per esempio El Shaarawy non lo rinnoverei, ma se Pellegrini e Dybala, su quest'ultimo ho comunque qualche dubbio dovuto alle presenze che potrà garantire, servono per avere una base, e saranno comunque non considerati dei “titolari inamovibili” posso anche capirlo. L’importante è che poi si prendano dei titolari (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Per me è giusto rinnovare, Cristante c’è sempre stato, proprio come Celik, sempre criticato, ma secondo me ha sia il cross che il dribbling. Stesso discorso per Pellegrini, partire da questi nomi ha senso, e non lo dico io, ma Gasperini, che ha confermato quello che è sempre stato il mio pensiero (CLAUDIO MORONI, Retesport, 104.2)

Io so che Sogliano è in buoni rapporti con Gasperini, quindi occhio. Per il derby sono convinto che Gasp non sbaglierà l’approccio, poi lo sappiamo, puoi anche essere sfortunato, prendere qualche palo o farti un’autogol, ma sono sicuro che, a prescindere da tutto, la Roma farà la partita (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

Comunque alla fine Binaghi non ha voluto posticipare la finale degli internazionali di tennis di un minuto, ha sfidato apertamente il calcio dicendo: “Adesso siamo noi lo sport numero uno, ed abbiamo anche il numero uno al mondo, Sinner” (PIERO TORRI, Radio Manà Manà, 90.9)

La corsa secondo me è più sul Milan che sulla Juventus: i rossoneri sono messi male dal punto di vista mentale, mentre i bianconeri hanno due partite non semplicissime, ma sono comunque i favoriti, secondo me ci sono più probabilità che perdano punti con la Fiorentina che al derby con il Torino (GABRIELE CONFLITTI, Radio Manà Manà, 90.9)

Mi immagino una partita brutta. Si sta creando la tipica situazione in cui una squadra è favorita e l'altra può rovinare la stagione degli avversari. La partita della Lazio contro l'Inter viene impiccata dagli errori dei singoli. La Roma deve dare da subito ritmo alla partita. Secondo me Gasperini avanti schiererà tutti e 3 i giocatori offensivi (MATTEO DE SANTIS, Radio Manà Manà, 90.9)

La questione del derby è stata gestita male da Lega e Stato. Contro la Lazio la Roma dovrà fare pressing alto (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Il derby lo giocherei con tre centrocampisti, perché Pisilli sta meglio di Soulé (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

L'aspetto più positivo di questi giorni è quello societario. Siamo vicini alla svolta per il ds, sarà un nome gradito a Gasperini (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)