L’emergenza sta finendo: 181 gli stop

L'emergenza in casa Roma sta finendo, verso il derby sono di fatto tutti a disposizione a eccezione di Zaragoza, ormai fuori dal progetto, eppure sono state 181, fin a qui, le partite saltate dai calciatori giallorossi per infortunio. (...) L'emorragia intera non ha risparmiato nessun calciatore a eccezione di Svilar, Ghilardi, Malen e di NDicka ed El Aynaoui, questi ultimi due fuori a gennaio ma solo per la convocazione in Coppa d'Africa. Alcuni infortuni, ovviamente, rientrano nelle cosiddette "assenze fisiologiche" di una stagione lunga. Altri hanno rappresentato dei veri casi, tanto da animare diverse discussioni a Trigoria sulla gestione dell'infermeria. Dybala è finito sotto i ferri 40 giorni dopo l'infortunio e Ferguson dopo 48, per citare due esempi. Gasp vorrebbe inserire uomini di fiducia all'interno del comparto medico. (...) Il recordman degli assenti è Dovbyk, di nuovo a disposizione: l'ucraino ha saltato 30 gare. Dietro di lui, in graduatoria, c'è Ferguson, con 25. I due centravanti che prima di Malen avrebbero dovuto trascinare la squadra, Insieme, hanno rinunciato a 55 partite. Dybala ha dato forfait 21 volte, Angeliño 19, ma anche le 10 assenze di Koné e Pellegrini hanno avuto un peso specifico enorme.

(corsport)