Calciomercato Roma, passi avanti per il rinnovo di Dybala: parte fissa a 2,5 milioni più bonus legati alle presenze. Si deciderà dopo il derby

La Roma, vista la presenza di Ryan Friedkin a Trigoria, continua a lavorara al rinnovo di Dybala. Come scrive il quotidiano, l'agente Novel è in contatto con il vicepresidente giallorosso. C'è tutta l'intenzione di arrivare alla firma. La proposta della Roma è sul tavolo: una parte fissa tra i 2 e i 2,5 milioni di euro e una parte variabile legata alle presenze, dunque all'effettivo minutaggio del giocatore. La parte variabile è consistente, può far lievitare di molto l'ingaggio complessivo del giocatore. Non c'è ancora accordo totale, insomma, ma tutto lascia pensare che si possa andare in quella direzione. La durata del contratto: un anno più un secondo di opzione, oppure dirottamente un biennale, sono queste le due ipotesi sul tavolo. Le tempistiche? Difficile che accada qualcosa di defintivo entro il derby.

(corsera)