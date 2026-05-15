CRISTANTE: "Dobbiamo vincere il derby, meritiamo la Champions. Gasperini? Siamo stati bravi a non mollare mai le sue idee" (VIDEO)

LEGA SERIE A - In vista dell'attesissimo Derby della Capitale, valido per la trentasettesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12 allo Stadio Olimpico, Bryan Cristante ha rilasciato un'intervista al canale YouTube della Lega Serie A. Ecco le parole del centrocampista giallorosso: "Abbiamo fatto un grandissimo percorso quest'anno. Siamo lì e abbiamo a portata di mano la Champions League, ma non dipende solo da noi. Dobbiamo vincere, abbiamo questo obiettivo fortissimo. Sappiamo che abbiamo una sola strada e, oltre all'importanza del derby, c'è l'importanza dei 3 punti che per noi contano moltissimo".

Cosa significa il derby?

"Il derby è sempre il derby. Lo stato di forma non conta. Come è importante per i nostri tifosi, lo è anche per i loro. Entrambe le squadre metteranno qualcosa in più, è una partita a sé. Sappiamo che dobbiamo vincere e faremo di tutto per farcela. Tutta la città si agita, si attivano tutti e nell'aria si sente che la settimana è diversa. Percepisci che la città sta aspettando qualcosa di importante, conosco l'importanza di questo match per i nostri tifosi. Più si avvicina il giorno della gara e più l'adrenalina sale. Se metti troppo cuore non hai la lucidità per poter vincere, bisogna rimanere equilibrati mettendo però qualcosa in più. Serve un mix di tutto per portare a casa questa partita".

Malen?

"Forte, dentro l'area è devastante. Ha rapidità nel controllo, nel calciare ed è freddo sotto porta. Per noi è un’arma in più, ce lo teniamo bello stretto e speriamo continui così in queste due partite. Il derby si sente talmente tanto che si arriva sempre pronti, si percepisce nell'aria".

Gasperini?

"Siamo stati bravi a seguire il mister anche nei momenti di difficoltà, siamo sempre rimasti in scia al mister e fatto ciò che ci chiedeva. Con il passare del tempo abbiamo appreso sempre di più i suoi schemi. La nostra bravura è stata non mollare mai le idee del mister".

La Champions League?

"La Champions è un nostro obiettivo, abbiamo fatto un grande campionato e sarebbe brutto buttarlo via alla fine. Non dipende solo da noi, ce la metteremo tutta per tornare in Champions. Ce la meritiamo, sarebbe importante. Speriamo di farci questo regalo di fine anno”.





