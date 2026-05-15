Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: l'U16 cerca la rimonta contro l'Atalanta. L'U18 sfida l'Inter capolista e la Primavera chiude la Regular Season a Verona

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini continua a sognare un posto in Champions League e ora la lotta è più viva che mai: i giallorossi si trovano al quinto posto in classifica con 67 punti, gli stessi del Milan quarto. Inoltre la terza posizione occupata dalla Juventus dista una lunghezza e il Napoli secondo soltanto tre. Intanto nel weekend scenderanno in campo anche le formazioni del settore giovanile della Roma, a partire dall’Under 15 fino ad arrivare alla Primavera.

Dopo aver partecipato allo storico Torneo Mondiale Manlio Selis e aver salutato la competizione ai quarti di finale, l'Under 14 di Valerio D'Andrea continua a prepararsi in vista della 32esima edizione dell'Abano Football Trophy (in scena dal 25 al 29 maggio ad Abano Terme). La Roma è stata inserita nel Gruppo C e sfiderà Bologna, Utrecht e Strasburgo.

Dopo aver ribaltato il Napoli agli ottavi di finale (ko per 2-1 all'andata e rimonta per 4-0 al ritorno grazie alla doppietta di Pica e alle reti di Diofebo e Montinaro), l'Under 15 di Mirko Trombetti vola ai quarti contro la Fiorentina. La Viola ha eliminato l'Atalanta e la prima sfida contro la Roma andrà in scena domenica 17 maggio alle ore 11 al Viola Park, mentre il ritorno si giocherà due settimane più tardi allo stesso orario a Trigoria. La vincente affronterà una tra Milan e Juventus.

Dopo aver eliminato l'Udinese con un 4-0 tra andata e ritorno, l'Under 16 di Marco Ciaralli affronta l'Atalanta nella difficile doppia sfida valida per i quarti della fase finale del campionato. Il match di andata si è giocato a Bergamo e si è concluso con il risultato di 2-1 per i padroni di casa (2-0 all'intervallo e gol di Presutti su rigore nella ripresa), ma domani alle ore 11 andrà in scena il ritorno al 'Campo Agostino' Di Bartolomei e i giallorossi sono obbligati a vincere per accedere al turno successivo. In caso di passaggio in semifinale, la Roma affronterebbe una tra Inter e Bologna (1-1 all'andata).

L'Under 17 di Alessandro Toti ha eliminato Sampdoria (vittoria per 5-0) e Como (successo per 2-0), strappando così il pass per i quarti della fase finale del campionato. Il prossimo avversario dei giallorossi sarà la Juventus e, a partire da questo turno, non ci sarà più la gara secca. Restano però da definire le date: il primo match si giocherà domenica 7 giugno o mercoledì 10 giugno a Trigoria, mentre il secondo domenica 14 giugno o mercoledì 17 giugno a Torino. La programmazione dipende dall'Europeo Under 17 che andrà in scena dal 25 maggio al 7 giugno in Estonia: in caso di almeno un calciatore impegnato nelle semifinali o in finale dell'Europeo, l'andata dei quarti si giocherà mercoledì 10 giugno e il ritorno una settimana dopo.

L'Under 18 di Mattia Scala è attesa dalla partita più importante della stagione: domenica 17 maggio alle ore 11 i giallorossi saranno ospiti dell'Inter capolista in occasione della trentaseiesima giornata di campionato. Si tratta di una sfida fondamentale in chiave classifica: i nerazzurri guardano tutti dall'alto con 74 punti e una partita in meno, mentre i capitolini sono secondi a -2.

La Primavera di Federico Guidi è pronta a chiudere la Regular Season e oggi alle ore 15 scenderà in campo a Verona per affrontare l'Hellas Verona (undicesimo in classifica) in occasione dell'ultima giornata di campionato. I giallorossi si trovano in quarta posizione a 60 punti e anche in caso di successo non riuscirebbero ad agganciare il Cesena terzo. I capitolini sono già certi di partecipare ai playoff scudetto, ma a causa dello 0-0 contro il Sassuolo hanno perso la possibilità di strappare il pass direttamente per le semifinali. “A Verona sarà una gara importantissima per noi, perché ci giochiamo la possibilità di disputare la partita di play-off in casa e di avere a disposizione due risultati su tre - le parole di Guidi ai canali ufficiali del club -. Sarà determinante l'approccio. Non dobbiamo avere il rimpianto di non averci provato”.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 15 del commissario tecnico Enrico Battisti sarà impegnata in una doppia amichevole con la Serbia e le partite andranno in scena martedì 19 maggio alle ore 17 e giovedì 21 maggio alle ore 11 a Novarello. Nella lista dei convocati figurano tre calciatori della Roma: i difensori Niccolò Chieffallo e Bruno Savarese e l'attaccante Mattia Pica.

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