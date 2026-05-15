Calciomercato Roma, Reyes: "Futuro? La Serie A è un campionato fisico e competitivo, sarebbe un'opportunità importante. Vedremo dopo il Mondiale"

Israel Reyes, difensore centrale del Club America, è stato accostato alla Roma in vista della prossima stagione e nei giorni scorsi il classe 2000 sarebbe stato avvistato nella Capitale . Oggi il venticinquenne è intervenuto in conferenza stampa e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul suo futuro: "Sarebbe incredibile giocare per il Barcellona, ma anche andare in Italia sarebbe un'opportunità importante. Johan (Vásquez del Genoa, ndr) si è trovato molto bene lì e io sono aperto a qualsiasi cosa sia meglio per me. Non voglio dire che desidero stare solo in un posto, perché ciò significherebbe precludermi altre opportunità. Confido che, se il mio sogno si realizzerà, sarà nel posto migliore per la mia carriera".

La Serie A?

"L’Italia è un campionato molto competitivo e fisico e questo mi aiuterebbe a migliorare. Sto lavorando su tante cose e confido in ciò che è meglio per la mia carriera. Ora mi sto preparando per i Mondiali, che è il mio obiettivo principale. Vedremo ciò che succederà dopo".