Calciomercato Roma, dal Messico: Roma vicina all'acquisto di Reyes. Il calciatore si trova nella Capitale

Il calciomercato non è ancora aperto ma già moltissime squadre si stanno muovendo per programmare la sessione estiva. Tra queste anche la Roma che, secondo quanto riportato da Diego Pena di TUDN Radio, sarebbe vicina all'acquisto del difensore classe 2000 Israel Reyes. Il messicano è attualmente in forza al Club America e sarebbe già nella Capitale. Reyes andrà a giocarsi anche il Mondiale con la sua Nazionale ed è molto difficile che al termine della competizione rimanga nel club di Città del Messico.

Rumores acercan a Israel Reyes a la Roma ?



… y justamente el seleccionado mexicano está en la capital de Italia antes de la Copa del Mundo ?? ? — Diego Peña (@lamanodeldiego) April 29, 2026



