Casting ds: nuovi tentativi dei Friedkin per Manna, De Laurentiis continua a fare muro. Sale la candidatura di Sogliano

Con Giovanni Manna destinato a restare al Napoli, e con Tony D'Amico sempre più insidiato dal Milan, salgono le quotazioni di Sean Sogliano come nuovo direttore sportivo della Roma. Secondo quanto appreso dall'emittente radiofonica, L’attuale dirigente dell’Hellas Verona non ha ancora rinnovato con il club veneto e la sua candidatura si fa sempre più forte. È molto buono, inoltre, il rapporto con Gian Piero Gasperini, con i due che si sono sfiorato ai tempi di Palermo per poi lavorare insieme a Genova.

(retesport.it)

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Come rivelato da Matteo Moretto, i Friedkin non mollano Giovanni Manna e stanno facendo ulteriori tentativi per strapparlo al Napoli. Il dirigente è il preferito della proprietà della Roma, ma il presidente Aurelio De Laurentiis continua a fare muro e non sembra intenzionato ad aprire a una sua partenza. La società capitolina sta provando a forzare la mano, ma la trattativa resta molto complessa.





