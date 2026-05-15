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As Roma: Del Vescovo verso la nomina di coordinatore sanitario. Settore giovanile: salta Tarantino

15/05/2026 alle 09:19.
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Cambiamenti in arrivo in casa Roma, anche nello staff medico. Come scrive Filippo Biafora, infatti, dopo le frizioni tra Gasperini e il dottor Petrucci, i Firedkin hanno deciso di cambiare: con ogni probabilità sarà Del Vescovo il nuovo coordinatore sanitario. Novità anche per quant riguarda il settore giovanile: Massimo Tarantino non sarà il nuovo responsabile del settore giovanile della Roma. Trattativa definitivamente saltata dopo che era stata congelata a aprile.


Come scrive Eleonora Trotta, arrivano conferme su Del Vescovo nuovo responsabile medico. C'è da tempo l'accordo con il club.