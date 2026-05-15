As Roma: Del Vescovo verso la nomina di coordinatore sanitario. Settore giovanile: salta Tarantino

Cambiamenti in arrivo in casa Roma, anche nello staff medico. Come scrive Filippo Biafora, infatti, dopo le frizioni tra Gasperini e il dottor Petrucci, i Firedkin hanno deciso di cambiare: con ogni probabilità sarà Del Vescovo il nuovo coordinatore sanitario. Novità anche per quant riguarda il settore giovanile: Massimo Tarantino non sarà il nuovo responsabile del settore giovanile della Roma. Trattativa definitivamente saltata dopo che era stata congelata a aprile.

Massimo Tarantino non sarà il nuovo responsabile del settore giovanile della #ASRoma. Trattativa definitivamente saltata dopo che era stata congelata a aprile. Riccardo Del Vescovo è destinato ad essere il nuovo coordinatore sanitario dopo le frizioni Gasperini-Petrucci@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) May 15, 2026





Come scrive Eleonora Trotta, arrivano conferme su Del Vescovo nuovo responsabile medico. C'è da tempo l'accordo con il club.

Solo conferme su #DelVescovo. Ha da tempo l’accordo con la a Roma https://t.co/3Zg0mVprzc — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 15, 2026



