Primavera, Verona-Roma: le formazioni ufficiali. Arena in attacco

La Roma Primavera di Guidi si appresta ad affrontare il Verona nell'ultima sfida della regular season. L'obiettivo dei giallorossi è quello di blindare il quarto posto e lasciare a distanza di sicurezza il Bologna, che si trova una lunghezza sotto in classifica. Una vittoria garantisce giocare al Tre Fontane lo spareggio scudetto con due risultati su tre a disposizione, per poi approdare alla Final Four. Il match avrà inizio oggi alle ore 15 allo stadio Olivieri di Verona.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA: Borghi; Feola, Bortolotti, Fabbri; Intrabartolo, Szimionas, Peci, De Rossi, De Battisti; Dezio, Akalé. A disp.: Castagnini, Grassi, Garofalo, Popovic, Martini, Zanin, Tagne, Cavazza, Yildiz, Eghaerevba, Mussola. All.: Montorio.

ROMA: Zelezny; Marchetti, Seck, Nardin; Lulli, Bah, Di Nunzio, Cama; Scacchi, Almaviva; Arena. A. disp: Kilvinger, Della Rocca, Zinni, Arduini, Morucci, Terlizzi, Panico, Maccaroni, Paratici, Carlaccini, Forte All.: Guidi.

Arbitro: Maccorin Assistenti: Nigri-Rizzitello