Roma-Lazio a Maresca: primo derby della Capitale. Nessun incrocio stagionale con entrambe le squadre

Il derby tra Roma e Lazio affidato a Fabio Maresca. Il fischietto della sezione di Napoli dirigerà la sua prima stracittadina della Capitale in carriera. Si tratta del primo incrocio con i giallorossi in questa stagione. Un bilancio totale che conta 19 precedenti: 8 vittorie, 6 sconfitte e 5 pareggi.

L'ultimo incrocio di Maresca con la Roma risale alla stagione 2024-2025: precisamente al 24 febbraio 2025, quando i giallorossi guidati da Ranieri vinsero per 4-0 contro il Monza. L'ultimo ko risale, invece, al 22 aprile 2024, quando la Roma venne sconfitta all'Olimpico dal Bologna per 1-3.

La Lazio, invece, è la squadra più arbitrata da Maresca in carriera con un totale di 25 incroci. 12 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, è il bilancio dei biancocelesti con il fischietto di Napoli. Il derby, però, sarà il primo incrocio stagionale anche con la squadra di Sarri.

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