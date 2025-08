Oltre 52.000 spettatori per Roma-Bologna, ma domani c'è l'Aston Villa: Soulé e Wesley in gruppo. Offerti 6 milioni più 2 di bonus per Ziolkowski

La Roma di Gian Piero Gasperini continua la preparazione al St. George's Park e l'allenatore giallorosso può sorridere: Matias Soulé e Wesley sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo. Lavoro individuale, invece, per Paulo Dybala, Evan Ferguson, Evan Ndicka e Devis Vasquez. La squadra svolgerà una seduta anche domani mattina e alle ore 20:30 scenderà in campo contro l'Aston Vila in occasione della prima amichevole in terra britannica.

Intanto il direttore sportivo Frederic Massara è molto attivo sul mercato e punta a chiudere l'acquisto di Jan Ziolkowski: l'offerta presentata al Legia Varsavia è di 6 milioni di euro più 2 di bonus e l'agente del giovane difensore polacco è nella Capitale per chiudere l'affare. Da valutare, invece, il futuro di Artem Dovbyk: il centravanti ucraino piace al Villarreal e la società spagnola ha chiesto informazioni per il prestito.

Cresce anche l'attesa per l'esordio ufficiale della Roma e il 23 agosto alle ore 20:45 i giallorossi affronteranno il Bologna nel match valido per la prima giornata della Serie A 2025/26. Alle ore 16 è iniziata la vendita libera dei biglietti e in poche ore ne sono stati venduti oltre 12.000: al momento sono previsti 52.000 spettatori allo Stadio Olimpico, ma il numero è destinato a crescere.

