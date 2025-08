SVILAR: "La Roma e i tifosi meritano di andare molto lontano in Europa League e di giocare la Champions ogni anno"

IL ROMANISTA - Mile Svilar, pilastro della nuova Roma di Gian Piero Gasperini, ha rilasciato un'intervista al quotidiano a tinte giallorosse e le dichiarazioni integrali saranno pubblicate nella giornata di domani. Il portiere ha toccato numerose tematiche e si è soffermato anche sugli obiettivi stagionali. Ecco le sue parole.

Al termine della stagione sarai contento se?

"Se la Roma va in Champions, sicuramente. E se andremo lontani in Europa League. La piazza di Roma merita di andare più lontano possibile in Europa e di giocare la Champions ogni anno, cosa che non abbiamo fatto in questi anni. Abbiamo una squadra e un allenatore che l’ha fatto in tanti anni con l’Atalanta. Questa squadra merita di andare molto lontano in Europa League e di entrare in Champions".

