PISILLI: "Il rinnovo non influenza le mie prestazioni in campo. Darò sempre il 100% per questa maglia" (VIDEO)

TELE RADIO STEREO - Torna a parlare Niccolò Pisilli e lo fa direttamente dal ritiro in Inghilterra al St. George's Park, dove la Roma sta svolgendo la seconda parte della preparazione estiva. Il centrocampista ha rilasciato un'intervista all'emittente radiofonica e tra i vari temi trattati si è soffermato sul rinnovo di contratto. Ecco un'anticipazione delle sue dichiarazioni.

Qualcuno dice che il prolungamento del contratto ti ha portato ad abbassare le tue qualità: cosa rispondi a queste persone?

"Non è così. Le prestazioni in campo non dipendono dal contratto. Qualsiasi giocatore può subire un calo durante una stagione, è impensabile andare allo stesso modo durante un'annata. Ci sono periodi positivi e negativi, ma io darò sempre il 100% per questa maglia. Ci sono delle partite che andranno meglio e altre peggio, ma quello che non mancherà mai da parte mia è l’impegno e il sudore per questa maglia".