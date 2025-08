Priorità Echeverri: la Roma rilancia

Sprint per Claudio Echeverri. La congiuntura astrale sta prendendo forma dentro le mura di Trigoria, dove Ricky Massara e i suoi uomini stanno spingendo per chiudere con il Manchester City. La priorità della Roma è un attaccante che possa occupare la casella di sinistra: lo vuole Gasperini e l’allenatore sarà accontentato. Il direttore sportivo, quindi, è rientrato in città dopo l’amichevole con il Lens per intensificare i contatti sull’asse Roma-Manchester, ma anche per arrivare domani nel ritiro di Burton upon Trent con una trattativa in discesa. Si parte da una base solida: Echeverri ha rifiutato il Girona (parte della galassia City Group) perché conta di vestire il prima possibile la maglia giallorossa. Il motivo? Vuole giocare con i connazionali Dybala e Soulé. (...) Premessa: il prestito secco non è un’opzione. Perché c’è il rischio di valorizzare Echeverri per poi perderlo definitivamente la prossima estate a zero. Si lavora, quindi, sul prestito con opzione di riscatto per la Roma e controriscatto per il City. Dagli iniziali 25 milioni, Massara ha alzato la posta proponendo circa 33 milioni per il riscatto e 40 milioni per l’eventuale controriscatto del club inglese. Queste cifre potrebbero bastare per chiudere l’affare, considerando che il giocatore vuole fortemente sbarcare a Fiumicino. Il City ha dato margini di apertura, ma da qui alla firma ce ne passa. (...)

(corsport)