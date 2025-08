Calciomercato Roma: offerti 6 milioni più bonus per Ziolkowski. L'agente del difensore è nella Capitale

La Roma va avanti nella trattativa con il Legia per arrivare a Jan Ziolkowski. Secondo quanto riferito dalla testata polacca, l'affare sarebbe vicino e i giallorossi avrebbero presentato una proposta di 6 milioni più 2 di bonus. Probabilmente il giocatore firmerà fino al 2030. Le trattativa vanno avanti, ma le cifre non dovrebbero essere molto più alte rispetto all'offerta giallorossa.

L'agente del difensore è nella Capitale per la fase finale della trattativa, come riferito da Filippo Biafora de Il Tempo su X. Confermata la proposta di 6 milioni più 2 di bonus.

Arrivano conferme anche da parte di Fabrizio Romano sul proseguimento della trattativa fra Roma e Legia. Secondo il giornalista, Ziolkowski ha espressamente specificato la propria preferenza per la Roma, non ci sono problemi relativi al suo contratto e i contatti fra i due club procedono.

