Calciomercato Roma: le cifre per le cessioni di Saud e Solbakken. 500 mila euro con riscatto a 3,5 dal Lens, 950 mila e 1,3 di bonus dal Nordsjaelland

La Roma nei giorni scorsi ha salutato Saud e Solbakken, rispettivamente andati al Lens e al Nordsjaelland. Come riporta Filippo Biafora de Il Tempo su X, per il primo i giallorossi incassano 500 mila euro di prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5. Per il secondo, invece, la Roma incassa 950 euro oltre a 1,3 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

L'#ASRoma incassa dal #Lens 500k euro per il prestito di #Saud, diritto di riscatto fissato a 3,5 mln. Per altri 500k i giallorossi possono esercitare il controriscatto. Per #Solbakken il #Nordsjaelland paga 950k e 1,3 mln di bonus, lasciando anche il 10% di rivendita@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 5, 2025