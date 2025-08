Continua la preparazione della Roma nel ritiro in Inghilterra al St. George's Park e nel pomeriggio la squadra di Gian Piero Gasperini è scesa in campo per l'allenamento. Buone notizie da Matias Soulé e Wesley, i quali sono tornati ad allenarsi col il resto del gruppo. Ancora lavoro individuale, invece, per Paulo Dybala, Evan Ferguson, Evan Ndicka e Devis Vasquez.