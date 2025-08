Ritiro Inghilterra: domani mattina allenamento, alle 20:30 l'amichevole contro l'Aston Villa

Continua la preparazione della Roma di Gian Piero Gasperini in vista del match contro il Bologna, valido per la prima giornata della Serie A 2025/26 e in programma sabato 23 agosto alle ore 20:45. La squadra giallorossa sta svolgendo la seconda parte del ritiro in Inghilterra al St. George's Park e domani alle ore 20:30 affronterà l'Aston Villa al Pallet-Track Bescot Stadium nella prima amichevole in terra britannica. Sarà una giornata impegnati per il gruppo, dato che in mattinata è prevista comunque una seduta di allenamento prima del test contro i Villans.