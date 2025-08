Roma-Bologna: già raggiunta quota 52.000 spettatori. Acquistati oltre 12.000 biglietti dalle 16

Sabato 23 agosto alle ore 20:45 la nuova Roma di Gian Piero Gasperini scenderà in campo allo Stadio Olimpico per l'esordio ufficiale nella stagione 2025/26. I giallorossi affronteranno il Bologna nella prima giornata di Serie A e c'è grandissima attesa tra i sostenitori del club capitolino. Ad oggi è stata già raggiunta quota 52.000 spettatori per il match contro i felsinei e dalle 16, ora in cui è stata aperta la vendita libera, sono stati acquistati oltre 12.000 biglietti.

? Gia quota 52000 spettatori per #RomaBologna del 23 agosto. In poche ore acquistati più di 12000 biglietti#asroma ??? — laroma24.it (@LAROMA24) August 5, 2025