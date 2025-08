ROMA-BOLOGNA: aperta oggi alle 16:00 la vendita libera dei biglietti (COMUNICATO)

Si avvicina il 23 agosto, data in cui prenderà il via ufficialmente il campionato di Serie A della Roma. I giallorossi esordiranno alle ore 20:45 contro il Bologna, e da oggi, martedì 5 agosto, alle ore 16:00, è possibile acquistare i biglietti per seguire la gara allo stadio Olimpico. Di seguito il comunicato integrale diramato dal club giallorosso.

"Finalmente l'Olimpico si accende di nuovo. E come sempre indossa l'unica maglia che conta. Quella della Roma. Si avvicina infatti l'esordio in Serie A. Dalle ore 16:00 di martedì 5 agosto i romanisti avranno la possibilità di acquistare i biglietti per la prima gara di campionato, che il 23 agosto alle 20:45 vedrà i giallorossi di mister Gasperini ospitare il Bologna.

Grazie anche al boom abbonamenti, lo stadio si prepara a un pieno di tifo e d'amore, per sostenere i nostri al debutto in campionato. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione. Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2025/26 potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i biglietti con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione. Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 12:00 di lunedì 12 agosto. Si potrà accedere al servizio di cambio utilizzatore a partire dalle ore 12:00 di martedì 12 agosto. PUNTI VENDITA SITO WEB UFFICIALE ASROMA.COM

CONTACT CENTER AS ROMA (solo per acquisto ridotto disabili in carrozzina/invalidi 100%) - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9:00-18:30).

(solo per acquisto ridotto disabili in carrozzina/invalidi 100%) Tel. (dal lunedì al venerdì, orario 9:00-18:30). PUNTI VENDITA VIVATICKET PUNTO VENDITA STADIO OLIMPICO (solo il giorno della partita, salvo esaurimento dei posti) - Viale delle Olimpiadi, 61

