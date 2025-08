Calciomercato Roma, il Villarreal pensa a Dovbyk: chieste le prime informazioni

Artem Dovbyk potrebbe lasciare la Roma in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Flavio Maria Tassotti di Teleradiostereo, sull'attaccante ucraino si sarebbe fatto avanti nelle ultime ore il Villarreal. Il club spagnolo, che in questa estate ha incassato molto, avrebbe chiesto le prime informazioni alla Roma, e non è da escludere una trattativa per riportare l'ex Girona in Spagna nei prossimi giorni.

