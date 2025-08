BIAFORA: "Entro la fine del ritiro si saprà se per Echeverri si può andare avanti" - CORALLO: "Dovbyk non ha fatto vedere il suo valore"

Il tema centrale di queste settimane continua ad essere il calciomercato, sia in entrata che in uscita. Artem Dovbyk rimane in bilico: "Non è scarso ma nell'atteggiamento non ha fatto vedere quello che è il suo valore", afferma Andrea Corallo. In entrata invece uno dei nomi più chiacchierati è ancora Claudio Echeverri: "Lui vuole la Roma ma la trattativa è molto complicata; entro la fine del ritiro avremo delle indicazioni", ha spiegato Filippo Biafora.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Pellegrini non è più il capitano della Roma. Il fatto della fascia mi sembra un addio anticipato (PIERO TORRI, Radio Manà Manà Sport 90.9)

Credo che Dovbyk alla fine rimarrà a Roma. Mi appiglio al fatto che con Gasperini nessuno attaccante ha mai fallito (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dovbyk? Parlare così di un tuo giocatore dopo alcuni giorni di ritiro… Ci vorrebbe anche un po’ di pazienza, ma Gasperini è sempre stato molto diretto. Non penso che sia il suo centravanti preferito. (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Per Echeverri alla Roma qualcuno deve fare un passo indietro. Per Fabio Silva mi hanno fatto un paragone con Lookman, non per le caratteristiche, ma perché ha colpi e non è stato ancora sviluppato. Giornalisticamente li capisco i titoli sul fatto che Pellegrini non sia più il capitano, ma alla fine è un metodo che Gasperini ha sempre adottato nella sua carriera (MATTEO DE SANTIS, Radio Manà Manà Sport 90.9)

Ziolkowski è un'operazione intelligente. Non viene per fare il titolare ora, magari tra un anno. È finita l'era in cui prendere i Lukaku in prestito, stipendi di 6 milioni sono ormai difficilmente sostenibili. Echeverri al momento si sta allontanando per le volontà del City (ANGELO MANGIANTE, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Dovbyk non è scarso ma nell'atteggiamento non ha fatto vedere quello che è il suo valore. È stato allenato da 4 allenatori. Tutti e 4 hanno avuto da ridire su di lui. La Roma nella seconda parte ha avuto un ritmo da scudetto, ma ad un certo punto Shomurodov prende il posto di Dovbyk, vorrà dire qualcosa? (ANDREA CORALLO, TeleRadioStereo, 92.7)

Kumbulla penso che al 99.9% non sarà nella rosa della Roma la prossima stagione, su Hermoso mi tengo ancora un punto interrogativo dato lo stipendio elevato. Nelle parole di Gasperini non ho visto una bocciatura di Dovbyk, lui è uno molto pretenzioso che vuole miglioramenti da parte di tutti. Echeverri vuole la Roma ma la trattativa è complicata; entro la fine del ritiro avremo una indicazione se si può andare avanti o se la Roma vira su altri profili (FILIPPO BIAFORA, Radio Manà Manà Sport, 90.9)