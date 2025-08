WESLEY: "Gasperini nel mio destino, mi aiuterà. Sono orgoglioso di indossare la maglia della Roma"

IL MESSAGGERO - Wesley, l'acquisto più caro della Roma in questa sessione di calciomercato, ha rilasciato un'intervista al quotidiano e le dichiarazioni integrali saranno pubblicate nella giornata di domani. Il terzino brasiliano ha toccato numerose tematiche tra cui il rapporto con Gian Piero Gasperini e il sogno Mondiale. Ecco un'anticipazione delle sue parole: «Voglio fare bene con la Roma e sogno di andare al Mondiale del 2026. Ancelotti? Tutti lo conoscono, è un grande allenatore. Non ho ancora esordito con lui ma ci ho fatto degli allenamenti. Farò di tutto per essere convocato ma il mio focus è sulla Roma».

Gasperini?

«Con lui avevo già parlato l'anno scorso quando ero ad un passo dall'Atalanta ma Dio ha un copione in mente ed evidentemente era scritto così. Avere lui come allenatore mi aiuterà. Essere qui è una grande motivazione ed è un orgoglio indossare la maglia della Roma».