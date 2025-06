Trigoria, oggi il primo giorno di Massara. Stadio Pietralata, spuntano le nuove foto dell'impianto. Gualtieri: "Ci saranno 9 ettari di verde"

Giornata importante per la Roma. Oggi a Trigoria, è stato il "Massara Day". Il nuovo direttore sportivo giallorosso ha infatti visitato il centro sportivo "Fulvio Bernardini" in compagnia di Claudio Ranieri, che ha fatto da guida all'ex Milan e Rennes. Il dirigente scelto al posto di Florent Ghisolfi è quindi pronto a programmare il calciomercato della Roma.

Passi avanti anche per quanto riguarda il nuovo stadio che sorgerà a Pietralata. Sono infatti trapelate nuove immagini sull'impianto che la Roma ha intenzione di costruire con l'aiuto del Comune. Le ultime foto pubblicate hanno svelato sia la zona verde che sorgerà intorno allo stadio e la moderna Curva Sud, che sarà la più grande d'Europa e potrà contenere circa 24mila spettatori.

Riguardo all'impianto che sarà costruito a Pietralata, è intervenuto Roberto Gualtieri. Le parole del sindaco di Roma si sono concentrate soprattutto sullo specificare che la zona dove sorgerà lo stadio sarà ricoperta da ettari di verde, ben 9, e saranno piantati oltre 800 alberi: "Lo stadio della Roma si farà e sarà un’occasione importantissima non solo per dotare la città di un grande impianto sportivo ma anche per riqualificare e rigenerare il quadrante di Pietralata. Sarà una rigenerazione all’insegna del verde e della fruibilità. Ci saranno 800 alberi, 9 ettari di verde e finalmente la possibilità per i cittadini di usufruire in sicurezza di un quadrante che oggi è stato di degrado e abbandono".

