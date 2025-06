Pietralata, ecco lo stadio immerso nel verde

[...] Mentre si attende - Regione, Comune e la Roma - la perizia dell'agronomo incaricato dal Campidoglio di dirimere la querelle legata all'esistenza dell'area boscata, fatta essenzialmente di canne, alloro e ligustro, i tecnici della Roma vanno avanti e disegnano il parco e il verde futuri dell'area. Siamo ai rendering, quindi vanno considerati come un'indicazione tuttavia l'immagine che restituiscono è quella di un impianto al pari di quelli che i tifosi in trasferta invidiano alle altre città europee. Partiamo dai numeri: i metri

quadri che la Roma prevede di destinare a superfici verdi sfiorano 93mila. E altri 8mila sono dedicati alle aree attrezzate: strumenti per la palestra all'aperto, tavoli da ping pong, caffè di quartiere. Fanno praticamente 100mila metri quadri di superficie totale, una superficie che oggi è semplicemente brulla e incolta. [...] Al momento, in attesa che l'agronomo incaricato dal Comune definisca i criteri per la compensazione per le essenze arboree che dovessero essere toccate dagli scavi archeologici, la previsione è che nel parco urbano vengano piantati 819 nuovi alberi. [...] L'altro elemento che spicca nelle nuove immagini è quello dell'accesso allo stadio. Fino ad oggi, le foto diffuse inquadravano solo l'esterno dello stadio e poco altro. Ora, si inizia a comprendere come sarà collocato l'impianto sul terreno: percorrendo via dei Monti Tiburtini in direzione Tangenziale Est, lo stadio sorgerà sul lato sinistro. Prima di arrivare all'ingresso vero e proprio, sarà collocata una grande pista ciclabile che fungerà da elemento di riconnessione di tutto il quadrante di Pietralata [...[ Altro fattore di grande rilievo: la sostenibilità ambientale. Il progetto prevede l'autonomia idrica dell'intero parco che, quindi, per l'irrigazione non dipenderà dalla rete pubblica o dalle falde acquifere. Sotto il campo di gioco sarà predisposta una "vasca di laminazione" che sarà in grado di assorbire l'acqua piovana anche in caso di nubifragi rendendo, di conseguenza, a saldo zero la capacità del terreno di assorbire le piogge. Insomma, al contrario di quanto qualche politico dice non ci sarà alcuna colata di cemento. E lo stesso stadio sarà ecosostenibile: 8mila metri quadri di pannelli fotovoltaici con, sotto la curva sud, dei parcheggi interrati dotati di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. [...]

(Il Messaggero)