Stadio Roma, Gualtieri: "Si farà. Ci saranno 800 alberi e 9 ettari di verde"

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, è intervenuto a margine dell'evento 'Festa della Musica 2025 di Roma e di Roma in Musica 2026' e tra i vari temi trattati si è soffermato sullo stadio della Roma a Pietralata. Ecco le sue parole: "Lo stadio della Roma si farà e sarà un'occasione importantissima non solo per dotare la città di un grande impianto sportivo ma anche per riqualificare e rigenerare il quadrante di Pietralata. Sarà una rigenerazione all'insegna del verde e della fruibilità. Ci saranno 800 alberi, 9 ettari di verde e finalmente la possibilità per i cittadini di usufruire in sicurezza di un quadrante che oggi è stato di degrado e abbandono".