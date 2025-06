FOTO - Stadio Roma, ecco le nuovi immagini dell'opera: dalla struttura alle aree verdi circostanti

La Roma, insieme al Comune, continua a lavorare incessantemente per la costruzione del nuovo stadio a Pietralata. Tutta l’area sarà immersa in un enorme parco completamente sostenibile di quasi 93mila metri quadri, con 8mila di aree attrezzate e l'impianto di 819nuovi alberi. Ecco un rendering di come sarà fatto il nuovo impianto giallorosso, tra struttura e aree verdi circostanti.