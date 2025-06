Obiettivi e addii. Ecco l'agenda di Massara

IL TEMPO (L. PES) - Correre per non perdere altro tempo. Inizia l'avventura di Frederic Massara come nuovo ds della Roma, dove torna per la terza volta, che già nelle prossime ore potrebbe tornare a Trigoria per prendere in mano la situazione recuperando il tempo perso con l'addio di Ghisolfi. Ieri pomeriggio è arrivato il comunicato del club dopo la firma dell'ex Milan fino al 2028. «L'AS Roma è lieta di annunciare la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo del Club. Per Massara si tratta di un ritorno a Trigoria, dove in passato ha già contribuito con professionalità e competenza allo sviluppo sportivo della Roma in una fase cruciale della storia recente della Società. Con una vasta esperienza nel calcio italiano e internazionale, Massara porta con sé una profonda conoscenza e una chiara visione strate-gica per l'area tecnica». L'agenda del dirigente torinese sarà fitta sin dai primi momenti tra la ricerca di nuovi calciatori da inserire e la necessità di una cessione per far quadrare i conti entro il 30 giugno. «Manca poco» aveva detto Ranieri nella conferenza stampa di presentazione di Gasperini, ma in ogni caso a Trigoria iniziano i movimenti per arrivare all'obiettivo. E il nome più vicino all'addio in queste ore è quello di Paredes, sul quale il Boca è determinato ad arrivare a dama. Continuano i contatti tra l'argentino e il club di Buenos Aires che conosce il patto del calciatore con la Roma e sa che qualora volesse chiudere l'operazione dovrà sborsare 3.5 milioni di euro. Il centrocampista aveva nelle sue idee di provare a capire i margini di permanenza in giallorosso anche dopo l'arrivo di Gasperini, ma la necessità di cedere, probabilmente, sta accelerando i tempi per l'addio. Nel frattempo Massara dovrà riprendere in mano anche i discorsi degli obiettivi in entrata rispettando le priorità individuate con Gasperini. Lucumì resta il primo nome per la difesa con i primi contatti avviati ma serve trattare col Bologna. Oltre all'imminente rinnovo di Svilar, per la porta vicino al rinnovo anche il giovane Slim (classe 2009) che dovrebbe firmare un triennale. Nel frattempo alle 15.30 di ieri sono ripartite le vendite per gli abbonamenti sospese a causa di disservizi che hanno riguardato i dati degli utenti. La prima fase è stata prolungata fino alle 12.59 del 30 giugno. Questa la nota del club. «La temporanea sospensione delle vendite, resa necessaria da un malfunzionamento del sistema di biglietteria, è stata adottata con l'obiettivo di tutelare al meglio l'acquisto da parte dei nostri tifosi. A seguito delle verifiche svolte insieme al partner Vivaticket, è stato necessario annullare alcune delle transazioni effettuate durante la fase interessata dal problema tecnico. I tifosi coinvolti hanno già ricevuto una comunicazione ufficiale da parte del Club e potranno procedere nuovamente con l'acquisto del proprio abbonamento».