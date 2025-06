VOCALELLI: "Credo che Pellegrini sia destinato a lasciare la Roma a parametro zero" - MAIDA: "Prima di cedere Dovbyk Gasperini vuole pensarci molto bene"

Con l'ufficialità di Frederic Massara come nuovo direttore sportivo della Roma, sulle frequenze radiofoniche romane si ricomincia a parlare di calciomercato in uscita. "L’arrivo di Gasperini è propedeutico a una serie di cambiamenti e penso che molti giocatori non siano adatti al suo gioco. Pellegrini? Credo sia destinato ad andare via a parametro zero", commenta Alessandro Vocalelli. Roberto Maida, invece, si concentra sulla possibile cessione di Artem Dovbyk: "Prima di cedere Dovbyk Gasperini vuole pensarci molto bene".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Pellegrini? Penso che il capitano non sia disponibile prima di una certa data ed è improbabile che abbia mercato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La permanenza di Pellegrini e Dovbyk significherebbe ripartire dal settimo posto. Dicono che Wesley sia un fenomeno, ma ne siamo sicuri? (UGO TRANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo, 92.7)

L’arrivo di Gasperini è propedeutico a una serie di cambiamenti e penso che molti giocatori non siano adatti al suo gioco. Pellegrini? Credo sia destinato ad andare via a parametro zero (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Prima di cedere Dovbyk Gasperini vuole pensarci molto bene (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ghisolfi? Ne ha fatti di casini… (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

È da un po’ di tempo che la Roma non dà la giusta attenzione al settore giovanile (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)