Primo giorno a Trigoria per Massara: il ds giallorosso visita il 'Fulvio Bernardini' con Ranieri. La Roma su X: "Bentornato" (FOTO)

Dopo l'ufficialità arrivata nella giornata di ieri, questa mattina Frederic Massara ha raggiunto Trigoria per dare il via alla sua terza esperienza in giallorosso. Il nuovo direttore sportivo della Roma, dunque, è già al lavoro per pianificare la prossima stagione. Il dirigente nato a Torino è stato accolto da Claudio Ranieri, il quale lo ha accompagnato nella visita del centro sportivo 'Fulvio Bernardini'.

"Bentornato, Massara", il messaggio pubblicato dalla Roma su X.