Pellegrini studia già da mediano

(...) Presto però Lorenzo Pellegrini correrà a disposizione di Gasperini. Correrà in tutti i sensi: sfruttando la sabbia bianca degli atolli dell'Oceano Indiano ha già ripreso confidenza con l'allenamento. Ma per i ritmi intensi è presto. Il suo obiettivo è tornare in campo per l'inizio del campionato, a tre mesi abbondanti dall'operazione al tendine, anche se non sarà affatto semplice. Anzi. In ogni caso è pronto a mettersi in gioco nel suo ultimo anno di contratto, convinto di poter conquistare piano piano il nuovo allenatore. (...) Pellegrini ha capito che Gasperini lo considera un centrocampista puro, una mezz'ala, non un trequartista. Se la Roma dovesse giocare con i 3-4-2-1, il sistema di gioco utilizzato più spesso dalla squadra e allo stesso Gasp, Lorenzo potrebbe trovare spazio tra i due mediani. Magari in coppia con un calciatore più dinamico e aggressivo, tipo Manu Konè che sarà un punto fermo della nuova squadra. (...) Ora, a 29 anni appena compiuti, Pellegrini ha l'occasione di dimostrare di essere ancora un calciatore importante. Gasperini in questo senso rappresenta l'interlocutore ideale. E l'operazione al tendine, che lo ha costretto a fermarsi a poche settimane dalla fine del campionato, è stata effettuata proprio con l'obiettivo di risolvere definitivamente i problemi fisici. ll clottor Lempainen, il luminare finlandese che lo ha messo sotto i ferri a metà mag-gio nella clinica di Rirlcu, gli ha garantito che sarebbe tornata più forte e solido di prima. (...)

(corsport)