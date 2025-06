Calciomercato Roma, dalla Francia: non solo il Basaksehir, per Shomurodov ci prova anche il Rennes

Dopo lo spumeggiante finale di stagione avuto con Claudio Ranieri in panchina, Eldor Shomurodov sembrerebbe destinato a lasciare la Roma. Negli ultimi giorni, infatti, sull'attaccante uzbeko ci sarebbero state molte richieste sia da alcune squadre di MLS che da parte dell'Istanbul Basaksehir che ha già formulato una vera e propria offerta ai giallorossi. Sebbene per i media turchi, la trattativa sembrerebbe essere già in dirittura d'arrivo per una cifra vicina ai 7 milioni di euro, dalla Francia si fa insistente l'inserimento del Rennes. Il club francese avrebbe richiesto alla Roma informazioni per Shomurodov e l'ex squadra di Frederic Massara sarebbe intenzionata a fare sul serio per l'ex Genoa.

(footmercato.net)

