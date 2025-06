Josè Mourinho sarebbe potuto diventare il nuovo ct della Nazionale Italiana. Come riporta l'edizione online del quotidiano, infatti, Adidas, sponsor sia dell'Italia che dello Special One, era disposta a contribuire all’ingaggio, ma il capo delegazione azzurro, Gianluigi Buffon, si è opposto a questa soluzione. Ostacolo rappresentato anche dal Fenerbahçe, che chiedeva una penale per liberarlo.

(repubblica.it)

