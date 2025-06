Calciomercato: il Torino offre 10 milioni più bonus per Volpato del Sassuolo, la Roma ha il 15% sulla rivendita

Il Torino ha messo gli occhi su Cristian Volpato. La bella stagione in Serie B da 18 presenze e 4 reti con il Sassuolo, culminata con la promozione nella massima serie, ha fatto alzare il valore dell'italo australiano, comprato dai neroverdi dalla Roma nell'estate 2023 per 7,5 milioni. I granata offrono 10 milioni più bonus per il trequartista, ma gli emiliani ne chiedono più di 15. Il club giallorosso segue con interesse la trattativa, dal momento che detiene il 15% sulla futura rivendita.

(tuttosport)

