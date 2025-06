Pronta una Roma tutta corsa e talento. Si riparte da Wesley

L'ufficialità è arrivata ieri pomeriggio, con un comunicato con cui la Roma gli ha dato il bentornato. Il Massara 3.0 è iniziato così, con il nuovo direttore sportivo giallorosso che ha firmato il contratto in via telematica e che si affaccerà a Trigoria tra oggi e domani. Anche se di fatto lavora per h Roma già da un paio di giorni, tra telefonate e contatti volti a cam-biare presto il volto della squadra da offrire a Gian Piero Gasperini. (...) E il primo obiettivo della lista è l'estero brasiliano Wesley, 21 anni, terzino del Flamengo che il Gasp voleva già all'Atalanta. Costa una ventina di milioni di euro, con il cartellino che come spesso succede in Brasile è di proprietà sia del club (70%) sia dei procuratori (30% della MCL Esporte). La Roma lo segue da un po', ma ora vuole affondare il colpo, anche se probabilmente per sapere come andrà a finire bisognerà aspettare la fine del Mondiale per Club. L'idea è quella di avere due esterni molto veloci, Wesley a destra e De Cuyper a sinistra, per cui il Bruges vuole però sempre 25 milioni di euro. Cifra a cui la Roma non vuole però arrivare, speranzosa di poter alla fine chiudere intorno ai 16-18 milioni. Tra l'altro, ieri è venuto fuori anche l'interessamento della Roma per Yuri Alberto, centravanti del Corinthians, su cui però ci sono anche tanti altri club, ad iniziare dai "cugini" dell'Everton, ma anche l'Atletico Madrid. Valutazione attuale del giocatore circa 20 milioni. (...) Così se Kalimuendo del Rennes è uno dei nomi monitorati da vicino per l'attacco, visto che Massara lo ha avuto lo scorso anno al Rennes, sono stati messi gli occhi anche sul gigante del Tolosa Charlie Cresswell. È inglese, esattamente come Tino Anjorin dell'Empoli, un altro seguito da vicino.

