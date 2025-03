Nuovo allenatore: salgono le quotazioni di Gasperini. Trigoria, tornano in gruppo Dovbyk, Ndicka e Nelsson. Intervento riuscito per Dybala, ora la riabilitazione

Salgono sempre di più le quotazioni di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma. Il tecnico, che con ogni probabilità lascerà l'Atalanta a fine anno, ha avuto i primi contatti con Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi e, sembrerebbe essere lui la prima scelta della società. Manca ancora la risposta dell'allenatore della Dea, ma, il dialogo è aperto.

Intanto di scoprire il futuro del nuovo tecnico, la Roma torna in campo per la ripresa degli allenamenti a Trigoria. Claudio Ranieri ha potuto riabbracciare Artem Dovbyk, Evan Ndicka e Victor Nelsson, rientrati dai loro rispettivi impegni con la Nazionale. Ancora out, invece, Zeki Celik, che ormai da qualche settimana sta cercando di smaltire la lesione di primo grado al tendine congiunto del bicipite femorale della coscia.

Arrivano buone notizie anche da Londra. Perfettamente riuscito, infatti, l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto in mattinata Paulo Dybala. La Joya, la cui stagione è finita dopo l'infortunio accusato contro il Cagliari, ora potrà iniziare la riabilitazione a Trigoria. L'obiettivo è quello di tornare in tempo per l'inizio della preparazione estiva.

