Calciomercato Roma, dall'Argentina: Paredes tornerà al Boca dopo i Mondiali del 2026

Dall'Argentina continuano le speculazioni riguardo il futuro di Paredes che nei giorni scorsi, dal ritiro della Nazionale, ha confessato come esista una clausola a favore del ritorno al Boca Juniors nel suo recente rinnovo con la Roma.

Ora, come fa sapere il quotidiano argentino, i dirigenti del Boca Juniors si sono espressi così sulla situazione: "Non è il momento di parlarne, vedremo. Tutto è chiaro da entrambe le parti. Paredes aveva già detto un mese fa che non era il momento di tornare. Ha un altro anno di contratto con la Roma e non interferiremo. Probabilmente tornerà dopo il Mondiale del 2026".

(Olè)

Intanto l'argentino ha scambiato la maglia con Camilo Rey, giovane centrocampista del Boca Juniors, con lo scatto che è finito rapidamente sui social.