PRUZZO: "Gasperini può andare alla Roma" - JURIC: "Ho paura possa essere un uomo solo"

Il match contro il Lecce è ancora lontano e le attenzioni dell'etere romano sono tutte per il possibile nuovo tecnico giallorosso. Il nome più caldo in casa Roma sembra quello di Gian Piero Gasperini, ora all'Atalanta. Secondo Roberto Pruzzo: "potrebbe andare alla Roma, non credo che le frasi di ieri siano di circostanza", mentre Marco Juric ha paura che: "possa essere di nuovo un uomo solo alla Roma".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma sarà sempre un'opzione importante per una categoria di allenatori, obiettivamente meno potrebbe esserlo per chi vuole vincere subito. Non credo che Gasperini abbia già scelto la Roma (ANDREA DI CARO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Gasperini è pronto per una grande squadra. Pronti e via non ti fa vincere subito, c'è bisogno di una selezione di giocatori, con lui ci saranno tagli di giocatori che non hanno la bava alla bocca (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Gasperini potrebbe andare alla Roma, non credo che le frasi di ieri siano di circostanza (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Pellegrini secondo me ha sofferto la convivenza in campo con Dybala (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Le parole di Gasperini danno la sensazione di un’apertura. Riportare a vincere la Roma può essere un obiettivo importante. È chiaro che se dovesse arrivare la Juventus, la situazione potrebbe essere diversa... (LUIGI SALOMONE, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ho paura che Gasperini possa essere di nuovo un uomo solo alla Roma, magari con un'altra forza per il curriculum che ha ma senza interlocutori in società (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)